"Награна" і "Тисне на жалість": Настю Каменських знову захейтили після відео з дітьми
Джерело:Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських показала миле відео з дітьми. Зірка хотіла розчулити мережу, проте знову нарвалася на хейт. Співачці не вірять після її останнього інтерв’ю та наголошують, що все виглядає дуже награно.
Днями Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів.
До теми Вона у складному стані, – продюсер Ясинський прокоментував інтерв'ю Насті Каменських
Тепер співачка опублікувала коротке відео, в якому показала кадри з концертів, а також із зустрічей з українськими дітьми. Зірка також написала кілька слів про дитинство.
Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей,
– висловилася Каменських.
Проте не всі підписники підтримали артистку. У коментаря багато людей знову захейтили Настю за "награність":
- "Боже, награна аж до сліз",
- "Гидко",
- "Настя здриснула з Потапом відразу, як почалася війна",
- "Я бачу що у Насті, що у Кароль синхронні дії – б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях".
Крім того, деякі шанувальники почали допитуватися, коли вона вже матиме свою дитину. Схоче. фани давно мріють, щоб у Каменських і Потапа з’явився первісток. Раніше артистка відповідала на це питання. За її словами, це станеться тоді, коли станеться.
“Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує”, – сказала Настя і додала, що їй часто надокучають такими питаннями.
За що ще критикували Настю Каменських: останні новини
- В інтерв’ю Маші Єфросиніній Каменських весь час називала її "котиком", скаржилася на життя під час війни, і згадала, як важко їй було без чоловіка Потапа. За це зірку почали критикувати, мовляв декому з українців живеться важче.
- Не всі глядачі повірили в її щирість. У коментарях під відео прихильники NK висловлюють свою підтримку, однак є й ті, хто вважає її розмову з Машею награною та важкою для сприйняття.
- А днями Каменських показала відео, як військові передали їй свої шеврони – у цей момент зірка розчулилась. Водночас хейтери назвали її "дешевою акторкою" та висміяли за те, що Настя плаче "у будь-якій ситуації".
- Раніше Настя Каменських вляпалася у скандал через розіграш автомобіля Infiniti за кілька мільйонів, щоб зібрати лише 100 тисяч гривень донатів на ЗСУ. А щоб взяти участь, треба було підписатися на різних тарологів, ясновидців та секс-шопи.