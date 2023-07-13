"Награна" і "Тисне на жалість": Настю Каменських знову захейтили після відео з дітьми

Українська співачка Настя Каменських показала миле відео з дітьми. Зірка хотіла розчулити мережу, проте знову нарвалася на хейт. Співачці не вірять після її останнього інтерв’ю та наголошують, що все виглядає дуже награно.

Днями Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів.

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Тепер співачка опублікувала коротке відео, в якому показала кадри з концертів, а також із зустрічей з українськими дітьми. Зірка також написала кілька слів про дитинство.

Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей,

– висловилася Каменських.

Проте не всі підписники підтримали артистку. У коментаря багато людей знову захейтили Настю за "награність":

"Боже, награна аж до сліз",

"Гидко",

"Настя здриснула з Потапом відразу, як почалася війна",

"Я бачу що у Насті, що у Кароль синхронні дії – б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях".

Крім того, деякі шанувальники почали допитуватися, коли вона вже матиме свою дитину. Схоче. фани давно мріють, щоб у Каменських і Потапа з’явився первісток. Раніше артистка відповідала на це питання. За її словами, це станеться тоді, коли станеться.

“Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує”, – сказала Настя і додала, що їй часто надокучають такими питаннями.

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