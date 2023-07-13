Днями Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів.
До теми Вона у складному стані, – продюсер Ясинський прокоментував інтерв'ю Насті Каменських
Тепер співачка опублікувала коротке відео, в якому показала кадри з концертів, а також із зустрічей з українськими дітьми. Зірка також написала кілька слів про дитинство.
Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей,
– висловилася Каменських.
Проте не всі підписники підтримали артистку. У коментаря багато людей знову захейтили Настю за "награність":
- "Боже, награна аж до сліз",
- "Гидко",
- "Настя здриснула з Потапом відразу, як почалася війна",
- "Я бачу що у Насті, що у Кароль синхронні дії – б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях".
Крім того, деякі шанувальники почали допитуватися, коли вона вже матиме свою дитину. Схоче. фани давно мріють, щоб у Каменських і Потапа з’явився первісток. Раніше артистка відповідала на це питання. За її словами, це станеться тоді, коли станеться.
“Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує”, – сказала Настя і додала, що їй часто надокучають такими питаннями.
За що ще критикували Настю Каменських: останні новини
- В інтерв’ю Маші Єфросиніній Каменських весь час називала її "котиком", скаржилася на життя під час війни, і згадала, як важко їй було без чоловіка Потапа. За це зірку почали критикувати, мовляв декому з українців живеться важче.
- Не всі глядачі повірили в її щирість. У коментарях під відео прихильники NK висловлюють свою підтримку, однак є й ті, хто вважає її розмову з Машею награною та важкою для сприйняття.
- А днями Каменських показала відео, як військові передали їй свої шеврони – у цей момент зірка розчулилась. Водночас хейтери назвали її "дешевою акторкою" та висміяли за те, що Настя плаче "у будь-якій ситуації".
- Раніше Настя Каменських вляпалася у скандал через розіграш автомобіля Infiniti за кілька мільйонів, щоб зібрати лише 100 тисяч гривень донатів на ЗСУ. А щоб взяти участь, треба було підписатися на різних тарологів, ясновидців та секс-шопи.