Днями Настя Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів.

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Тепер співачка опублікувала коротке відео, в якому показала кадри з концертів, а також із зустрічей з українськими дітьми. Зірка також написала кілька слів про дитинство.

Кожен момент поруч з дітками — особливий. Адже вони нагадують й про наше дитинство: про що мріяли, чого боялися, як раділи дрібничкам та уявляли себе дорослими. Для всіх діток зараз хочеться одного — щасливого та мирного майбутнього. Щоб вони виросли сильними та вольовими і змогли побудувати таку ж сильну країну по-справжньому незламних людей,

– висловилася Каменських.

Проте не всі підписники підтримали артистку. У коментаря багато людей знову захейтили Настю за "награність":

"Боже, награна аж до сліз",

"Гидко",

"Настя здриснула з Потапом відразу, як почалася війна",

"Я бачу що у Насті, що у Кароль синхронні дії – б'ють на жалість.. Пробіглися по дітях".

Крім того, деякі шанувальники почали допитуватися, коли вона вже матиме свою дитину. Схоче. фани давно мріють, щоб у Каменських і Потапа з’явився первісток. Раніше артистка відповідала на це питання. За її словами, це станеться тоді, коли станеться.

“Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує”, – сказала Настя і додала, що їй часто надокучають такими питаннями.

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