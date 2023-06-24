Українці після виходу інтерв'ю бурхливо відреагували на "сповідь" співачки, передає 24 Канал. Нагадаємо, що Каменських весь час називала Єфросиніну "котиком", скаржилася на життя під час війни, і згадала, як важко їй було без чоловіка Потапа.

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Проте найбільше українців "зачепили" скарги Каменських, мовляв, їй важко живеться. І це в той час, поки на Херсонщині затоплює села.

Користувачів Тіктоку створили безліч пародії та навіть запустили новий флешмоб з реакціями на інтерв'ю. Вони висміюють "непросту долю" Каменських, порівнюючи її "горе" з трагедією на Херсонщині, де безліч людей залишилися без даху над головою.

На свої ролики люди накладають фільтр зі сльозами та озвучку голосом Каменських, а також залишають саркастичні написи.

Українці відзначають, що їм "шкода" Настю Каменських, яка зустріла війну в Барселоні, в той час, як українці ночували в бомбосховищах, а також те, як вона чекала на Олексія Потапенка з Іспанії, коли інші жінки втрачали коханих на фронті.

Також на страждання артистки відреагувала і виконавиця Gip C, яка раніше викрила Потапа у зрадах. Вона написала: "Коли ти й всі навкруги знають про походеньки твого чоловіка, але тобі більше нічого не залишається, як тримати обличчя".

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що ​​в інтерв'ю Настя Каменських розповіла про свою трансформацію за рік війни. Як з'ясувалося, вона пила багато алкоголю. “Я мало пила. Але звісно цей рік… Це було зовсім інше, треба було забутися. А алкоголь, що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато”, – зізналася співачка.