Українська співачка Настя Каменських нещодавно відвідала Кременчук та зустрілась з українськими військовими. Вона повідомила, що привезла захисникам, які зараз на лікуванні й реабілітації, необхідні речі.

Дивіться також Мені хочеться тверезості, – Настя Каменських вперше зізналася, що пила багато алкоголю

Настя Каменських розплакалась через подарунок військових

Під час зустрічі воїни почали знімати шеврони з форми та передавали їх Насті Каменських. Зірку зворушив це момент і вона не стримала сліз.

"Особливий подарунок від наших захисників, який гріє спогади навіть зараз та дарує надію щодня. Згадую той день у Кременчуці й розумію, що він назавжди залишиться у моєму серці. Кожен шеврон на моєму одязі став нагадуванням про те, що немає нічого важливішого за нашу єдність та підтримку. Тепер це мій оберіг, який дарує сили та мотивує продовжувати свою справу", – поділилась Настя Каменських.

Не всі підписники повірили сльозам співачки. Її назвали "дешевою акторкою" та висміяли за те, що Настя плаче "у будь-якій ситуації".

"Настя, досить вже! Ну це цирк";

"Як співачку її люблю, але після награного інтерв'ю не віриться жодному слову та тим паче сльозам. Повіває акторством";

"У будь-якій ситуації починай плакати та ще й так "реалістично". Як цьому навчитися?";

"Фу, яка гидота! Яке притворство! Просто дешева акторка дешевого театру";

"Потапу їх (шеврони, – 24 Канал) причепи… Може піде, хлопцям допоможе…".

Інші ж заступилися за артистку та нагадали критикам про те, що Каменських багато допомагає українським військовим:

"Як соромно за українців, які пишуть образливі коменти. Що це за проблеми в людей, що б так себе поводити";

"Я не можу сказати, що я прям від неї фанатію, але вона насправді допомагає багато нашим військовим, а кому вона не подобається, то не дивіться і не ображайте людину";

"Мене одну нудить від коментів, де людям, як завжди, щось не подобається, якщо не подобається, то хіба варто витрачати свій час?".

Нагадаємо, Настя Каменських нещодавно дала інтерв'ю Маші Єфросиніній – ця розмова стала темою обговорення, критики та водночас жартів з боку українців. Глядачі не повірили у її щирість та висміяли за те, що в бесіді співачка скаржилась на життя. У мережі з'явилося безліч саркастичних та іронічних відео, де користувачі знімали ролики під слова Каменських.