На днях Настя Каменских дала интервью Маше Ефросининой. Однако не все украинцы поверили в искренность звезды, а на некоторые ее заявления создали десятки мемов.
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Теперь певица опубликовала короткое видео, в котором показала кадры с концертов, а также встречи с украинскими детьми. Звезда тоже написала несколько слов о детстве.
Каждый момент рядом с детьми – особенный. Они ведь напоминают и о нашем детстве: о чем мечтали, чего боялись, как радовались мелочам и представляли себя взрослыми. Для всех детей сейчас хочется одного — счастливого и мирного будущего. Чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей,
– высказалась Каменских.
Однако не все подписчики поддержали артистку. У комментария много людей снова захейтили Настю за "наигранность" :
- "Боже, наиграна вплоть до слез",
- "Гадко",
- "Настя сбежала с Потапом сразу, как началась война",
- "Я вижу что у Насти, что у Кароль синхронные действия – бьют на жалость… Пробежались по детям".
Кроме того, некоторые поклонники начали допытываться, когда он уже будет иметь своего ребенка. Захочет. фаны давно мечтают, чтобы у Каменских и Потапа появился первенец. Раньше артистка отвечала на этот вопрос. По ее словам, это произойдет тогда, когда произойдет.
“Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильной, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир тогда, когда она это почувствует", – сказала Настя и добавила, что ей часто надоедают такими вопросами.
За что еще критиковали Настю Каменских: последние новости
- В интервью Маше Ефросининой Каменских все время называла ее "котиком", жаловалась на жизнь во время войны, и вспомнила, как тяжело ей было без мужа Потапа. За это звезду начали критиковать, мол, некоторым из украинцев живется труднее.
- Не все зрители поверили в ее искренность. В комментариях под видео поклонники NK выражают свою поддержку, однако есть и те, кто считает ее разговор с Машей наигранной и тяжелой для восприятия.
- На днях Каменских показала видео, как военные передали ей свои шевроны – в этот момент звезда растрогалась. В то же время хейтеры назвали ее "дешевой актрисой" и высмеяли за то, что Настя плачет "в любой ситуации".
- Ранее Настя Каменских вляпалась в скандал из-за розыгрыш автомобиля Infiniti за несколько миллионов, чтобы собрать всего 100 тысяч гривен донатов на ВСУ. А чтобы принять участие, нужно было подписаться на разных тарологов, ясновидящих и секс-шопах.