У коментарях під відео прихильники NK висловлюють свою підтримку, однак є й ті, хто вважає її розмову з Машею награною та важкою для сприйняття. 24 Канал зібрав реакції української аудиторії на це рідкісне інтерв'ю, в якому Каменських багато плакала та показувала свої страждання.

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Як мережа реагує на інтерв'ю Каменських

Зазначимо, що більшість коментарів під інтерв'ю Каменських – негативні. Глядачі не вірять у щирість артистки, а є й ті, хто зазначають, що нічого іншого від неї не очікували.

"Як важко було слухати це інтерв'ю. Дратував голос Насті, розтягнуті слова і відчуття повної "не відвертості".

"Мене дивує, що люди здивовані (перепрошую за тавтологію) поведінкою Насті. Вона завжди така була – манірна, не щира, награна. Не потрібно зачаровуватися, щоб не розчаровуватися".

"Подивилася 15 хвилин, далі немає бажання дивитися. Настя відкрилася для мене зі ще одного боку. Не закидай цей талант, пробуй себе в кіно. Маріє, на мою думку, це найгірший гість на вашому каналі".

"Таке важке інтерв'ю. Як важко слухати Настю. Якесь перебільшення у всіх жестах, словах, емоціях".

"Вийшло дуже драматично-комедійне інтерв'ю. Насті потрібно відкрити себе ще й у кіно – сильні емоції, шикарна міміка, талант! Маші, звісно, мінус. Не вивела Настю на жодну конкретну відповідь, всі гострі кути обійшла".

"Додивитися до кінця практично неможливо. Важка, не щира людина. Говорить ніби за сценарієм про всі важкі ситуації".

"Машо, як ви змогли це спокійно і витримати дослухати, я не знаю. Респект вам. Жодної щирої відповіді. Просто гарна актриса".

"Настя – акторка без Оскара. То сміється, то витискає штучні сльози".

Однак є й ті, хто підтримує Каменських і дякує їй за правду й те, що вона поділилася власним досвідом переживання війни.

"Найбільше сподобалися два моменти інтерв'ю: "Ми теж люди й теж помиляємося" і "Я обираю справжнє життя, а не цифрове". Це ті думки, які я повністю поділяю та підтримую. Бо кожна людина має право на помилки, а соціальні мережі – це справді далеко не головне".

"Дякую, що розкрили тему депресії. Люди, які це переживають, змогли відчути себе не самими".

"Дивуюся тому, наскільки у нас в житті все вчасно. Зараз проходжу дуже схожий період у житті. І так само борюся з депресією і тотальною жагою контролювати все навкруги. Сподіваюся, що "довіра до Всесвіту" теж на мене зійде, бо це все неймовірно важко".

"Настю зрозуміли лише ті люди, які мали панічні атаки. Все відбувається саме так, як вона розповіла. Панічні атаки відбирають нормальний спосіб життя. Дякую за те, що не побоялася бути незрозумілою для інших".

"Подивилась інтерв'ю. У більшості воно щире, вона змінилася, її змінили обставини. Тут і війна, чутки, а головне – нервова система. Захищає свого чоловіка, стала простішою та ближчою до народу".

Інтерв'ю Насті Каменських: дивіться відео онлайн