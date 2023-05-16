Зірка вже не вперше, як і її чоловік, репер Потап, піддається критиці. Раніше Ігор Кондратюк спростував слова Каменських, нібито вона з Потапом виїхала з України за тиждень до війни.
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Що відомо про скандальний конкурс
Напередодні в Instagram українська співачка запустила "благодійний конкурс", в рамках якого мала розіграти автомобіль Infiniti та iPhone. У пості, який співачка вже видалила зі своєї сторінки, Настя також пообіцяла відправити 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ.
Я довго думала над цим рішенням, чи доречно, чи на часі, і зрозуміла, що позитивні емоції для нас дуже важливі… Ми разом із організаторами вирішили влаштувати благодійний конкурс, у якому хтось із вас отримає автомобіль Infiniti. А донат 100 000 грн я відправлю в збір на авто для Нацгвардії України, батальйону "Азов",
– повідомила Каменських.
Скриншот посту Насті Каменських щодо "розіграшу"
Додамо, що за правилами розіграшу, потрібно було підписатися на 94 акаунта, серед яких багато блогерів-мільйонників, магазини, артисти тощо. Всі вони спільними зусиллями і придбали подарунки, які згодом хотіли віддати одному з учасників.
Каменських жорстко розкритикували
Багатьом підписникам стало незрозуміло, яке відношення донат має до розіграшу, а інші дорікнули за те, що на тлі дорогого Infiniti 100 тисяч гривень – зовсім небагато. А деякі підписники також написали, що українським воїнам авто знадобилося би більше.
Як українці відреагували на "конкурс" від Каменських:
- "Хайп на війні як він є. Настя Каменських влаштувала гівевей. Розігрує інфініті за кілька мільйонів, обіцяючи дати 100 тисяч на авто для ЗСУ. При цьому переможцю ще й айфончик обіцяє…"
- "Соромно має бути. Інфоцигани конч*ні".
- "Боже скільки пафосу. Ну навіщо це… ну де щирість хоч якась. Видно одразу людина ніх*я не відстрілює".
- "Вона ж довго думала, чи "доречно". А потім нічого краще не придумала",
- "З кукухою все ок чи калькулятором користуватись розучилась? Тачка явно дорожча за 100К. Відправ гроші на батальйон зразу і досить хайпувати. Що чоловік, до жінка",
- "Іспанський сором".
- "От не на часі таке. Краще складіться зі своїми друзями з ваших підписок і купіть військовим декілька автомобілів на ці гроші. І ті 100 тисяч, які ви пропонуєте потім передати, це дуже мізерно",
- "Десь мене дурять, тільки не розумію де",
- "Краще просто купи тачку пацанам",
- "А перемоги вам не треба? Машину відправте на ЗСУ".
На Каменських посипалася критика / Скриншот коментарів до її посту
Скандали з Каменських та Потапом: останні новини
- Настя Каменських не приховує, що виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення. А коли почалася війна, сім'я вирішила не повертатися, через це на Потапа та Каменських посипалася критика.
- Додамо, що репер досі не в Україні. Коханого співачки звинувачують в боягузтві, бо він відсиджується за кордоном.
- Потап і Настя Каменських відреклись від виступів у Росії. Анастасія Приходько тоді висміяла їхні заяви. Потап відреагував на образу та закликав під час війни не ділити українців на хороших і поганих.
- Крім того, Потапа критикували за пісню “Волонтер”. Він аж у квітні, через два місяці після релізу, відреагував на хейт пісні. Він попросив "не тримати зла", бо не хотів нікого образити.