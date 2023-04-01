Поки Потап реагує на чутки про розлучення, Настя Каменських коментує майбутнє материнство. Вона переконана, що дитинка сама відчує, коли треба прийти в її долю, тож те, що не народила до 35 років, її ані трохи не лякає.
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Настя Каменських відповіла, коли народить дитину
Ми всі різні, у кожного свій шлях, свій "таймінг" життя і важливих подій. Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує,
– заявила Настя Каменських.
Вона наголосила, що жінкам часто докучають запитаннями про дітей – родичі, друзі та навіть малознайомі люди, яких це аж ніяк не стосується. Артистку таке втручання в особисте життя відверто дратує.
"Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя – це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт: "Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?"
- Нагадаємо, у серпні Насті Каменських навіть довелося відповідати на чутки про вагітність, бо, якщо вірити жовтій пресі, вона "вже 10 років народжує". Тоді співачка подякувала всім, хто чекає на її дитину, але пояснила, що просто "трохи набрала вагу".
- До речі, два роки тому Каменських так висловлювалася про материнство: "Якщо чесно, я мрію про дитину. Для мене неважливо, хто це буде – хлопчик чи дівчинка. Головне, що це наш малюк".