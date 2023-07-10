Нещодавно Настя дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Проте не всі українці повірили у щирість зірки, а на деякі її заяви створили десятки мемів.

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Продюсер Олі Полякової, музичний експерт Михайло Ясинський прокоментував позицію Насті Каменських.

Що сказала Каменських? Настя заявила, що в Україні вона співатиме українською, а за кордоном може собі дозволити співати ті самі пісні, але російською.

Ясинський же запевнив, що співачка відповіла чесно, їй здається, що вона справді зможе співати російською за кордоном.

Настя каже трошки несерйозні речі. Скажімо так, треба було подумати перед тим, як це казати. Подумати з точки зору того, як це сприйматиме аудиторія, люди, які упереджені. А взагалі нормально це чи ні. Там так, тут сяк. Давай в Іспанії будемо по іспанські співати. Треба просто прожити цей момент і прийти до того, що ця думка була хибною,

– сказав продюсер.

За його словами, Каменських не треба засуджувати, адже ми всі живемо у складний час.

"Треба дати артистам можливість бути щирими. Треба зрозуміти і пробачити. Я дивився її інтерв'ю, вона "розірвана", у неї все клекоче — і плаче, і сміється. Вона у складному стані", – зазначив Ясинський.

Додамо, що продюсер прокоментував і заяву співака Сергія Бабкіна, який сказав, що не хоче перекладати свої російськомовні пісні. Ясинський пояснив, що образ артистка у свідомості українців склався після його треку "Де би я" українською.

Тож, на його думку, у Бабкіна немає потреби перекладати свої старі треки, бо вони не зробили його популярним в Україні.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Ясинським: відео

Нагадаємо, що розмова співачки з Єфросиніною стала темою обговорення, критики та водночас жартів з боку українців. Глядачі не повірили у її щирість та висміяли Настю за те, що в бесіді співачка скаржилась на життя.

Цікаво, що в інтерв'ю Каменських також розповіла, що вона пила багато алкоголю. "Алкоголь що дає? Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато", – зізналася співачка.