Реп-гурт Kalush Orchestra заявив, що своєю перемогою на Євробаченні-2022 поклав початок історичного успіху України. Тож далі ми переможемо Росію, яка прийшла на нашу землю з війною.

Важливо Україна перемогла на Євробаченні-2022

Перша реакція Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022

Історичний момент! Наступних ми переможемо орків,

– лаконічно заявив Kalush Orchestra.

До слова, після першого півфіналу Олег Псюк з Kalush Orchestra обіцяв, що в разі перемоги залишати кубок Євробачення-2022 собі не буде. Він казав, що розіграє його на благодійному аукціоні, а гроші направить на потреби України.

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Як Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022

Перемогу українських реперів букмекери прогнозували ще з березня. До самого фіналу Kalush Orchestra шалено випереджав конкурентів з інших країн – на нього ставили більш як 60%, однак його шлях до кришталевого кубку був нелегкий.

Через війну в Україні участь реперів у Євробаченні-2022 була під питанням, однак їм вдалося владнати питання з документами для виїзду за кордон і навіть поїхати у промо-тур. У ньому вони збирали гроші для Батьківщини.

У першому півфіналі Kalush Orchestra виступив під номером 6. Хлопці спричинили фурор і прорвалися в гранд-фінал Євробачення-2022.

Уже 14 травня, у великому фіналі, українські репери зійшлися на сцені з 24 найкращими конкурсантами. Вони виступили 12-ми й зірвали бурхливі овації єврофанів.

Національні журі віддали Kalush Orchestra 192 бали, менше ніж Великій Британії, Швеції та Іспанії, тоді як глядачі – цілих 439. Вони й вивели нас на перше місце!

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Євробачення-2022 гранд-фінал – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, оскільки Kalush Orchestra перемогли на Євробаченні-2022, то є три варіанти проведення наступного конкурсу. Про них читайте за посиланням.