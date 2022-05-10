Перший півфінал міжнародного конкурсу Євробачення-2022 вражає вишуканими постановками та бездоганним вокалом учасників. Запалити сцену зміг й український колектив Kalush Orchestra, що вийшов під шостим номером.

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Kalush Orchestra виступили у першому півфіналі Євробачення

Ще до перших репетицій музиканти обіцяли здивувати оновленими костюмами та постановкою. Так, лідер гурту Олег Псюк вийшов на сцену в улюбленій рожевій панамі, але й в автентичному костюмі. Килиммен запалював сцену у відповідному вбранні, а сопілкар Тимофій одягнув традиційний український одяг.

На великому екрані показали очі, що плачуть, а на землі світились постаті-тіні українських музикантів.

Євробачення-2022 перший півфінал – Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Представники України зірвали бурхливі оплески наприкінці виступу. Вони подякували публіці: "Дякуємо, що підтримуєте Україну".

Зворушливою постановкою та проникливим виконанням пісні Kalush Orchestra передали настрій усіх українців та підкорили європейські серця.

Як відреагувала мережа

У офіційному акаунті Євробачення в інстаграмі користувачі коментують виступ українського гурту:

"За Україну";

"Неймовірний виступ, чудова постановка";

"Очевидно найкраща пісня";

"Вони заслуговують бути у топ-5";

"Крутий виступ, я тримаю за них кулачки";

"Голосуйте за них";

"Побачимось у гранд-фіналі".

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Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово