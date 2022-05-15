В італійському Турині відгриміло Євробачення-2022. 14 травня кожен учасник якнайкраще представив свою країну. Однак перемогу здобули лише одні – Kalush Orchestra від України!
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Хто переміг на Євробаченні-2022
Українські музиканти підкорили публіку Євробачення промовистою постановкою, ідеальною піснею та енергетикою. Вони отримали 631 бал від суддів та глядачів.
Євробачення-2022 – виступ переможця: дивіться відео онлайн (з'явиться згодом)
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Євробачення-2022: головне
- У 2021 році на Євробаченні перемогу здобули італійці Måneskin, тому у 2022 році музикантів прийняла в себе країна-переможець.
- 10 травня у Турині пройшов перший півфінал конкурсу – за путівку до великого фіналу поборолись 17 музикантів з різних країн.
- 12 травня у другому півфіналі виступили ще 18 учасників. Загалом 40 країн цього року боролось за перемогу у міжнародному пісенному конкурсі.
- 10 найкращих колективів, співаків і співачок з першого та другого півфіналів зустрілись сьогодні, 14 травня. До них приєднались ще представники ще 5 країн-засновниць, які завжди автоматично проходять до великого фіналу – Велика Британія, Італія, Німеччина, Франція та Іспанія.
- Ставки букмекерів підтвердилися щодо фіналу Євробачення-2022. Нагадаємо, що станом на 13 травня в України було 60% шансів на перемогу. Хоч друге місце стабільно втримували італійці – чоловічий дует виконавців Mahmood&BLANCO з піснею "Brividi", після першого півфіналу ставки на них опустилися. Друге місце пророкували Великій Британії – від них виступив Sam Ryder із піснею "Space Man". Третє місце було закріплене за Швецією.