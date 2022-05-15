В італійському Турині відгриміло Євробачення-2022. 14 травня кожен учасник якнайкраще представив свою країну. Однак перемогу здобули лише одні – Kalush Orchestra від України!

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Хто переміг на Євробаченні-2022

Українські музиканти підкорили публіку Євробачення промовистою постановкою, ідеальною піснею та енергетикою. Вони отримали 631 бал від суддів та глядачів.

Євробачення-2022 – виступ переможця: дивіться відео онлайн (з'явиться згодом)

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