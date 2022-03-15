Далі відео з виступу відправлять організаторам конкурсу. І так KALUSH Orchestra дистанційно візьме участь у Євробаченні.
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Наша сильна і неймовірна держава таки візьме участь на Євробаченні 2022,
– мовиться у повідомленні.
Якщо Україна переможе у війні до травня, то KALUSH Orchestra відправиться в Італію. Там гурт заспіває наживо на всю Європу.
До теми дивіться відео про те, що Росію дискваліфікували з Євробачення: