14 травня відгримів грандіозний фінал Євробачення-2022. За результатами голосувань національних журі та глядачів, переможцями оголосили представників України Kalush Orchestra.
Важливо Україна перемогла на Євробаченні-2022
Kalush Orchestra виголосили переможну промову
Дуже дякую вам, дякую, що підтримуєте Україну, що підтримуєте українців. Слава Україні!
– сказав лідер гурту Олег Псюк.
"Слава Україні. Дякую всім українцям, які за нас голосували у діаспорі. Ця перемога дуже і дуже важлива для нас цього року. Ми робили все можливе, щоб привезти цю перемогу. Не передати почуття, наскільки ми раді", – додали згодом Kalush Orchestra.
Kalush Orchestra – промова після перемоги: дивіться відео
Kalush Orchestra також ще раз, як переможці конкурсу, заспівали Stefania для європейської публіки.
Євробачення-2022 – виступ переможців: дивіться відео
Зауважимо, гурт вже лаконічно відреагував на перемогу у своїх соціальних мережах: "Історичний момент! Наступних ми переможемо орків".
Головне про Євробачення-2022
- Міжнародний пісенний конкурс цього року пройшло в Італії, місті Турині. 10 та 12 травня відбулись півфінали, а 14 травня пройшов грандіозний фінал.
- Український гурт Kalush Orchestra здобув перемогу в конкурсі. Вони отримали рекордну кількість балів – 631. Однак найбільше балів свого часу отримав Сальвадор Собрал, обійшовши українців.
- Друге місце посіла Велика Британія – співак Сем Райдер з 466 балами. "Бронзу" отримала Chanel, кількість її балів – 459.
- Під час голосування делегацій різних країн, 12 балів Україні віддали не так багато людей. Однак глядацьке голосування допомогло Kalush Orchestra вибороти перемогу, адже глядачі одразу з 29 країн віддали нам максимальну кількість балів.
- Після виступу Kalush Orchestra зважились закликати світ до допомоги Україні. Зокрема, Олег Псюк звернувся до спільнот з проханням допомогти звільнити захисників Маріуполя: "Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталю". Зараз!".