14 травня відгримів грандіозний фінал Євробачення-2022. За результатами голосувань національних журі та глядачів, переможцями оголосили представників України Kalush Orchestra.

Важливо Україна перемогла на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra виголосили переможну промову

Дуже дякую вам, дякую, що підтримуєте Україну, що підтримуєте українців. Слава Україні!

– сказав лідер гурту Олег Псюк.

"Слава Україні. Дякую всім українцям, які за нас голосували у діаспорі. Ця перемога дуже і дуже важлива для нас цього року. Ми робили все можливе, щоб привезти цю перемогу. Не передати почуття, наскільки ми раді", – додали згодом Kalush Orchestra.

Kalush Orchestra – промова після перемоги: дивіться відео

Kalush Orchestra також ще раз, як переможці конкурсу, заспівали Stefania для європейської публіки.

Євробачення-2022 – виступ переможців: дивіться відео

Зауважимо, гурт вже лаконічно відреагував на перемогу у своїх соціальних мережах: "Історичний момент! Наступних ми переможемо орків".

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