Пісенний конкурс Євробачення-2022 здивував великою кількістю рок-гуртів, оскільки торік перемогу отримав італійський рок-гурт Måneskin та задав справжній тренд! Весь світ побачив талановитих учасників та яскраві виступи. Однак, все хороше має властивість завершуватись. Перемогу у цьогорічному конкурсі Євробачення в Турині зумів отримати Kalush Orchestra!

Важливо Україна перемогла на Євробаченні-2022

Біографія гурту Kalush Orchestra

Українці втретє за історію незалежності змогли підкорити європейську публіку своєю автентичною піснею! У 2004 році це зробила Руслана з піснею "Дикі танці", у 2016-му – Джамала з кримськотатарською піснею "1944", а у 2022-му – хлопці з гурту Kalush Orchestra, заспівавши пісню про маму "Stefania".

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого ставки на Україну у букмекерській таблиці різко зросли. Що ближче до фіналу, то відсоток перемоги у хлопців ставав вищим і суттєво "відривався" від попередніх учасників. І очікування справдились: судді українському гурту у фіналі віддали … , а глядачі – …., що в сумі дало результат у … балів!

Kalush Orchestra у фіналі Євробачення – Stefania: відео онлайн

Варто нагадати, що на їхньому місці могла бути інша українська артистка Alina Pash, яка перемогла у Нацвідборі Євробачення за кілька тижнів до вторгнення. Але українців обурила її присутність у Москві та Криму кілька років тому, відтак, Alina Pash дискваліфікував оргкомітет, а замість них поїхали хлопці з Калуша. Тоді вони опинились на другому місці за голосуванням журі й на першому за голосуванням глядачів.

Kalush Orchestra є паралельним проєктом реп-гурту KALUSH, який вони створили для популяризації репу із фольклорними мотивами. Учасниками гурту є Олег Псюк, Килиммена і Джонні Дивний, які є у складі "оригінального" Kalush. До них у Kalush Orchestra приєднались мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Віталій Дужик та Ігор Діденчук. Щоправда, на Євробачення замість одного беквокаліста поїхав фронтмен гурту "Сальто назад" Саша Таб.



Гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 / Фото Getty Images

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Окрім, хіта Stefania, який вже так полюбився українцям, реп-гурт встиг випустити пісню "Штомбер Вомбер". Щодо самого гурту KALUSH, то він виник ще у 2019 році за ініціативою Олега Псюка. Назвати його музиканти вирішили містом, у якому народився репер, тобто Калушем, що на Івано-Франківщині. Дебютну пісню "Не маринуй" хлопці випустили восени 2019 року. Згодом KALUSH записав спільну пісню "Гори" з реперкою Alyona Alyona, яка досі є однією з найпопулярніших у творчості гурту.

Щодо треку Stefania, то лідер гурту Олег Псюк присвятив його мамі Стефанії, яка була присутньою на Нацвідборі в Україні. У ній чутна не лише українська лірична музика, а й реп та звуки сопілки.

Текст пісні Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово