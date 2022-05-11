Україна виступить у фіналі Євробачення-2022 разом з іншими 24-ма країнами. Оскільки букмекери ще з березня прогнозують Kalush Orchestra перемогу, то репери досить зухвало прокоментували свій вихід у підсумковий етап. Вони вже визначилися з долею кубку, який їм можуть передати італійці Måneskin.
Важливо Гурт Kalush Orchestra з України прорвався у фінал Євробачення-2022
Реакція Kalush Orchestra на вихід у фінал Євробачення-2022
Якщо виграєм у фіналі Євробачення-2022, то розіграємо статуетку переможців на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України,
– пообіцяв Kalush Orchestra.
"Велика подяка всім, хто підтримав Україну – усім країнам, усім громадянам усіх країн і нашим українцям, які за кордоном за нас голосували. Бо цього року Євробачення під час війни в Україні дуже важливе, тому що нашу культуру хочуть знищити. А ми тут, щоб показати, що вона є, вона жива", – заявив Олег Псюк у коментарі Суспільному.
Перший коментар лідера Kalush Orchestra після виходу у фінал: відео
Євробачення-2022 перший півфінал: Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн
До теми Євробачення-2022: результати голосування у першому півфіналі
Хто виступить у фіналі Євробачення-2022 з Kalush Orchestra
Грандіозний фінал головного пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 14 травня. У ньому зійдуться представники 25 країн. 9 з них вибороли путівку у наступний етап у першому півфіналі Євробачення-2022 разом з Kalush Orchestra:
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Ісландія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Нідерланди: S10 – De diepte
Ще 10 фіналістів оберуть у другому півфіналі Євробачення-2022, 12 травня. П'ятірка країн-засновниць конкурсу проходить у фінал за замовчуванням:
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man