Рэп-группа Kalush Orchestra заявила, что своей победой на Евровидении-2022 положила начало историческому успеху Украины. Так что дальше мы победим Россию, которая пришла на нашу землю с войной.

Важно Украина победила на Евровидении-2022

Первая реакция Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022

Исторический момент! Следующих мы победим орков,

– лаконично заявил Kalush Orchestra.

Кстати, после первого полуфинала Олег Псюк из Kalush Orchestra обещал, что в случае победы оставлять кубок Евровидения-2022 себе не будет. Он говорил, что разыграет его на благотворительном аукционе, а деньги направит на нужды Украины.

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Как Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022

Победу украинских рэперов букмекеры прогнозировали с марта. До самого финала Kalush Orchestra безумно опережал конкурентов из других стран – на него ставили более 60%, однако его путь к хрустальному кубку был нелегок.

Из-за войны в Украине участие рэперов в Евровидении-2022 было под вопросом, однако им удалось уладить вопросы с документами для выезда за границу и даже поехать в промо-тур. В нем они собирали деньги для Родины.

В первом полуфинале Kalush Orchestra выступил под номером 6. Ребята произвели фурор и прорвались в гранд-финал Евровидения-2022.

Уже 14 мая, в большом финале, украинские рэперы сошлись на сцене с 24 лучшими конкурсантами. Они выступили 12-ми и сорвали бурные овации еврофанов.

Национальные жюри отдали Kalush Orchestra 192 балла, меньше Великобритании, Швеции и Испании, тогда как зрители – целых 439. Они и вывели нас на первое место!

Это нужно слышать Kalush Orchestra произнесли победную речь со сцены Евровидения-2022: красноречивое видео

Евровидение-2022 гранд-финал – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Напомним, поскольку Kalush Orchestra победили на Евровидении-2022, то есть три варианта проведения следующего конкурса. О них читайте по ссылке.