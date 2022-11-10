32-річна артистка цього року розпочала нову історію кохання. Раніше вона та Михайло були лише друзями, а згодом між ними зав'язався роман, який триває вже кілька місяців.
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Дорофєєва показала нове фото з Кацуріним
Співачка не приховує, що дуже щаслива у нових стосунках. Історія кохання з Дантесом розвивалася на очах у всієї країни. Ці стосунки Дорофєєва тримає якомога далі від сторонніх очей, але тепер все частіше ділиться з шанувальниками зворушливими світлинами з обранцем.
Днями артистка опублікувала серію фото, яку назвала "Моменти". Серед цих фотографій був знімок романтичного поцілунку з Михайлом Кацуріним. Пара не соромилася демонструвати щирі почуття в кав'ярні. Закохані були одягнені у повсякденні образи, ніжно обіймали одне одного.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Які фото з Кацуріним Дорофєєва показувала раніше
- У червні Надя опублікувала перше спільне фото, яким підтвердила чутки про стосунки.
- На ще одному фото Дорофєєва зображена в короткому одязі, а її коханий – й шортах. Артистка поклала на ноги блакитну книжку, одягнула шкарпетки такого ж кольору. Кацурін тримав у руці чашку з ароматною кавою.
- Згодом Кацурін опублікував фото артистки з його донькою, тоді як Надя сфотографувала коханого з сином.
- Наприкінці червня співачка відповідала на запитання підписників. Шанувальники попросили зірку показати фото, яке ще ніхто не бачив.
- Нещодавно Михайло опублікував у мережі відверте фото коханої без одягу.
- На вихідних закохані поринули у творчість – малювали спільну картину на свіжому повітрі.