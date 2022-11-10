32-летняя артистка в этом году начала новую историю любви. Раньше она и Михаил были друзьями, а потом между ними завязался роман, который длится уже несколько месяцев.

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Дорофеева показала новое фото с Кацуриным

Певица не скрывает, что очень счастлива в новых отношениях. История любви с Дантесом развивалась на виду у всей страны. Эти отношения Дорофеева держит подальше от посторонних глаз, но теперь все чаще делится с поклонниками трогательными фотографиями с избранником.

На днях артистка опубликовала серию фото, которую назвала "Моменты". Среди этих фотографий был снимок романтического поцелуя с Михаилом Кацуриным. Пара не стеснялась демонстрировать искренние чувства в кафе. Влюбленные были одеты в повседневную одежду, нежно обнимали друг друга.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Какие фото с Кацуриным Дорофеева показывала раньше