З Дорофєєвою журналісти поспілкувались у рамках телемарафону "Єдині новини". Відомо, що минулого тижня зірка повернулась в Україну після кількох місяців еміграції. Вона зізналась, що щаслива бути тут з усіма друзями та коханим. Так, Надя не приховує, що зараз стала по-справжньому щасливою.

До слова Надя Дорофєєва виступила перед українськими захисниками: зворушливе відео

Неймовірно… Що я взагалі говорю. Ви мене присоромили. Адже я ніколи ще про це не спілкувалась. Зустріч дуже приємна, звісно. Я дуже щаслива. Все, що я можу вам зараз сказати… Скажу так. Зустрівши багатьох дівчат, які виїхали за кордон, хлопці яких залишилися в Україні, захищають Україну і допомагають хто чим може, всі так сильно сумують. Тому я знаю, що це таке і мені дуже особливо повернутися ще й через це. Не лише для того, щоби виступати,

– поділилася співачка.

Дорофєєва зізналась, що у неї зараз щодня неймовірне відчуття. Хоч у неї, як і в мільйонів українців, життя поділилося на „"до" та "після", але всередині вона дуже змінилась. Каже, що цей приїзд також ще особливий тим, що кожного дня має виступи. До прикладу, для ЗСУ, переселенців, своїх фанатів. "Кожен цей концерт не порівняти з жодним виступом за все моє життя", – констатує артистка.



Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін / Фото з інстаграму співачки​

Стосунки пари Дорофєєвої та Кацуріна

Втім, варто зазначити, що відколи Дорофєєва була за кордоном, вона, можливо, бачила з коханим у Барселоні. Фото, де вони разом, опублікували на початку квітня. Але згодом Кацурін нібито заперечив такі чутки і сказав, що на той час був у Львові на зйомках, а фото могло бути зроблене ще до 24 лютого.

Свій роман Надя Дорофєєва з Кацуріним підтвердили на початку червня. Дантес та Кацуріна теж неодноразово натякали в мережі, що вони разом. Зазначимо, що коли дві подружні пари були близькими друзями, але після повномасштабного вторгнення їхнє життя різко змінилось і вони "помінялись" партнерами.