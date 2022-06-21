Днем раніше Надя Дорофєєва опублікувала інтригуюче фото, де тримає невідомого хлопця за руку. Фанати здогадувались, що це ресторатор Михайло Кацурін, якого бачили з нею в Іспанії за обіймами, проте особистість Надя не стала одразу розкривати.
Дивіться також Надя Дорофєєва натякнула на нові стосунки після розлучення: інтригуюче фото
Сьогодні ж вона розповіла світу, що зустріла нове кохання. На знімку Михайло стояїть позаду Дорофєєвої та пристрасно обіймає. Надя гріється в його обіймах, закривши очі. Вони обрали стильні спортивні образи, сфотографувавшись на тлі темної кав'ярні.
"Разом", – лаконічно підписала фото артистка, одразу вимкнувши можливість коментувати фото. Втім, його вже вподобали понад 70 тисяч користувачів інстаграмі.
Надя Дорофєєва підтвердила роман з Кацуріним / Фото з інстаграму співачки
Міша Кацурін теж опублікував миле фото з коханою, коли спілкувався з нею по FaceTime. У них було погане інтернет-з'єднання, проте чоловік написав: "А насправді з'єднання – клас!" Він теж вимкнув функцію коментування фото, аби вберегти себе та Надю від хейту.
Кацурін та Дорофєєва офіційно разом / Фото з інстаграму Кацуріна
Новий роман Наді Дорофєєвої
- Всередині березня, коли у країні був розпал повномасштабної війни, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили, що розлучаються після 6 років шлюбу. Вони сказали, що порвали стосунки ще до вторгнення Росії, проте не знали, як повідомити це фанатам.
- У той же день про розлучення оголосила ще одна відома інстаграм-пара – сім'я Кацуріних. Вони мають кілька ресторанів тайської їжі у Києві та двох дітей – одна з них народилась нещодавно.
- У мережі одразу почали підозрювати, що між Надею та Михайлом – роман. На нові стосунки натякав колега зірки Позитив, а згодом й Олексій Дурнєв. Більшого ажіотажу додавало те, що сім'ї Кацуріних і Дантеса з Дорофєєвою були близькими друзями. Вони разом ходили на події та відпочивали за кордоном.
- На початку квітня Надю Дорофєєву таки сфотографували у Барселоні з Михайлом Кацуріним – пара начебто обіймалась. Сам Володимир Дантес заперечив, що розлучився з Дорофєєвою через Михайла.
- Проте сам ексчоловік Дорофєєвої останнім часом теж почав проводити багато часу з ексдружиною Кацуріна – Дашою. Проте невідомо, чи між ними теж роман, чи просто дружба.