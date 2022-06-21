Днем раніше Надя Дорофєєва опублікувала інтригуюче фото, де тримає невідомого хлопця за руку. Фанати здогадувались, що це ресторатор Михайло Кацурін, якого бачили з нею в Іспанії за обіймами, проте особистість Надя не стала одразу розкривати.

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Сьогодні ж вона розповіла світу, що зустріла нове кохання. На знімку Михайло стояїть позаду Дорофєєвої та пристрасно обіймає. Надя гріється в його обіймах, закривши очі. Вони обрали стильні спортивні образи, сфотографувавшись на тлі темної кав'ярні.

"Разом", – лаконічно підписала фото артистка, одразу вимкнувши можливість коментувати фото. Втім, його вже вподобали понад 70 тисяч користувачів інстаграмі.



Надя Дорофєєва підтвердила роман з Кацуріним / Фото з інстаграму співачки

Міша Кацурін теж опублікував миле фото з коханою, коли спілкувався з нею по FaceTime. У них було погане інтернет-з'єднання, проте чоловік написав: "А насправді з'єднання – клас!" Він теж вимкнув функцію коментування фото, аби вберегти себе та Надю від хейту.



Кацурін та Дорофєєва офіційно разом / Фото з інстаграму Кацуріна

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