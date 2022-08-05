Володимира Дантеса підозрюють у романі з Дашею Кацуріною. Чутки ще більше розгорілися після їхнього спільного відео, яке зняли у спальні. В ролику зірки закликали врятувати тварин, які страждають під час війни, але їхній зовнішній вигляд та місце зйомки залишили багато запитань.
До теми Ми маємо це сказати, – Дантес і Кацуріна у спальні записали перше спільне відео
Дорофєєва показала романтичне фото з Кацуріним
В інстаграм-сторіс артистка опублікувала кадр, який залишила без підпису. На фото Надя зображена в короткому одязі, а її коханий – й шортах. Артистка поклала на ноги блакитну книжку, одягнула шкарпетки такого ж кольору. Кацурін тримав у руці чашку з ароматною кавою.
Михайло Кацурін та Надя Дорофєєва / Скриншот інстаграм-сторіс артистки
Зверніть увагу Надя Дорофєєва перевипустила хіт raznotsvetnaya українською: як він звучить тепер
Роман Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна
- У березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення. Вони були в шлюбі 6 років. Артисти розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни, але не знали, як розповісти про це фанатам.
- Того ж дня про розлучення оголосила ще одна пара – Даша та Михайло Кацуріни. Вони є власниками кількох ресторанів тайської їжі в Києві, виховують двох дітей.
- Прихильники одразу запідозрили Надю та Михайла в романі. Раніше вони товаришували сім'ями, тому добре знали один одного.
- На початку квітня Дорофєєву та Кацуріна сфотографували за обіймами в Барселоні. Однак Дантес заперечував, що розлучився з Надею через Кацуріна.
- У червні Надя підтвердила нові стосунки та оголосила, що її обранцем став Михайло.
- Останнім часом Дантес багато часу проводить з колишньою дружиною Кацуріна – Дашею. Однак наразі невідомо, чи є між ними романтичні стосунки.