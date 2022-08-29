Виконавиця Надя Дорофєєва днями відповіла на запитання прихильників. Шанувальники попросили зірку показати фото, яке ще ніхто не бачив.

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Надя Дорофєєва показала нове фото з Кацуріним

Співачка у відповідь опублікувала фото з Михайлом Кацуріним. Зіркова пара позувала перед камерою в обіймах та під час поцілунку. Надя тримала в руках величезний букет квітів.



Надя Дорофєєва з коханим / Фото з інстаграм-сторіз

Також Надя Дорофєєва відповіла на запитання, що надихає її в цей непростий час.

Кохання. Люди. Улюблена справа. Творчість. Книги. Допомога,

– поділилась артистка.



​Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз

Роман Дорофєєвої та Кацуріна