Оскільки погода цими днями була сонячною, закохані вирішили не залишатися вдома, а провести цей час на свіжому повітрі. В інстаграм-сторіс зірка опублікувала кілька кадрів, де показала, як вона з бойфрендом малювала спільну картину.

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Дорофєєва та Кацурін намалювали спільну картину

Закохані малювали картину у рожево-синіх відтінках. Вони насолоджувалися часом, який провели одне з одним. А також посмакували ароматним чаєм.

Обоє були у спортивному одягу. Артистка позувала на камеру в синьому oversize світшоті, чорних широких штанах і комфортному взутті. Волосся зібрала зверху, а на обличчя не наносила косметику.

"Наша неділя", – підписала сторіс Дорофєєва.

Як Дорофєєва та Кацурін малювали картину / Скриншоти інстаграм-сторіс співачки

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