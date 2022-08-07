Українська співачка Надя Дорофєєва більше не тримає особисте за сімома замками й ділиться новими фото зі своїм бойфрендом. У мережі закохана пара показала фото, як проводила час з дітьми.
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Як Дорофєєва і Кацурін проводять час разом
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін днями сходили до ресторану. Чоловік годував 1-річного сина Івана, а тим часом артистка гралась з 6-річною донькою Сашею.
Людське хитросплетіння,
– прокоментував фото ресторатор.
Фото Дорофєєвої з донькою опублікував Кацурін, тоді як Надя сфотографувала коханого з сином. "Чоловіки на нараді", – так зірка підписала світлину.
Михайло Кацурін з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва з донькою Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіз