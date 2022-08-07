Українська співачка Надя Дорофєєва більше не тримає особисте за сімома замками й ділиться новими фото зі своїм бойфрендом. У мережі закохана пара показала фото, як проводила час з дітьми.

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Як Дорофєєва і Кацурін проводять час разом

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін днями сходили до ресторану. Чоловік годував 1-річного сина Івана, а тим часом артистка гралась з 6-річною донькою Сашею.

Людське хитросплетіння,

– прокоментував фото ресторатор.

Фото Дорофєєвої з донькою опублікував Кацурін, тоді як Надя сфотографувала коханого з сином. "Чоловіки на нараді", – так зірка підписала світлину.



Михайло Кацурін з сином / Фото з інстаграм-сторіз



Надя Дорофєєва з донькою Кацуріна / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, Даша Кацуріна нещодавно зізналась, що житиме на дві країни, хоч емігрувати не планувала. Задля безпеки дітей вона залишиться у Варшаві, але регулярно навідуватиметься до Києва. Ймовірно, що у Польщі живе й Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін.