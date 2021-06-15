Молода дружина Віктора Павліка народила сина: зворушливе фото

Молода дружина популярного артиста Віктора Павліка – Катерина Реп'яхова вперше стала мамою 15 червня. Дівчина народила сина в одному зі столичних пологових будинків. Новоспечена матуся вже поділилася першим фото малюка.
Подружжя Віктора Павліка та Катерини Реп'яхової радіє поповненню у сім'ї. У цей сонячний літній день закохані познайомилися з довгоочікуваним синочком, якого, як і планували, назвали Михайлом. Хлопчик з'явився на світ з вагою 3,4 кілограма та зростом 53 сантиметри.
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Сьогодні, 15 червня, 2021 року. О 2:40, Михасик Павлік. Слава Господу Богу,
– емоційно повідомив Віктор Павлік.
55-річний артист опублікував зворушливий кадр з молодою дружиною і новонародженим сином. З фото видно, що Катерина Реп'яхова виснажена, однак щаслива після перших пологів.
Вагітність Катерини Реп'яхової
- 10 січня Катерина Реп'яхова повідомила, що очікує на появу первістка.
- Згодом дівчина поділилася, що пологи заплановані на 13 червня. Вона зазначила, що це буде подарунок на 27 років, оскільки саме у цей день дружина Павліка святкує день народження.
- 22 лютого Катерина та Віктор опублікували відео, де показали момент, коли дізналися, що стануть батьками хлопчика.
- Тоді закохані зізналися, що вже обрали ім'я для сина – Михайло.
- Під час вагітності Катерина літала у відпустки. Спершу вона відпочивала в Єгипті з чоловіком, а згодом – з мамою.
- За декілька тижнів до народження сина Реп'яхова облаштувала для нього кімнату й навіть показала її світлини підписникам.
- На 39 тижні вагітності Катерина простудилася. Вона одяглася не відповідно до погоди і замерзла.