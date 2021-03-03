26-річна дружина українського співака Віктора Павліка перебуває на шостому місяці вагітності. Днями подружжя оголосило, що під серцем Катерина Реп'яхова носить хлопчика. Попри те, що малюк з'явиться на світ лише в червні, майбутні батьки вже вигадали йому ім'я. Сина пара назве Михайлом.

Молода дружина народного улюбленця активно розвиває особистий акаунт в інстаграмі й тепер головна тема її блогу – вагітність. Катерина щодня ділиться подробицями свого стану та відкриває особисті деталі. Після того, як публіка дізналась, що в подружжя народиться син, блогерка оголосила ім'я, яке вони вже дали майбутній спільній дитині.

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Як Віктор Павлік з дружиною назвали майбутнього сина

Катерина Реп'яхова опублікувала нові фото з Єгипту, на яких продемонструвала помітно округлий животик в обтислій білій футболці та леопардовій спідниці довжини міді. Одяг вигідно акцентував на вагітності обраниці Віктора Павліка, тому вона поділилась, що тепер чоловік ніжно називає її мамою Михасика. Отже, першу спільну дитину, яка з'явиться на світ за кілька місяців, пара назве Михайлом.

Мама Михасика – тепер так мене називає мій чоловік,

– підписала фото Катя Реп'яхова.

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Додамо, в інтерв'ю "Зірковому шляху", яке вийшло ще наприкінці січня, обраниця народного артиста України заявила, що завжди мріяла про сина Михайла. Схоже, такий вибір подружжя пов'язаний з музичними смаками Катерини. Дівчина неодноразово розповідала, що обожнює російський шансон, а її кумиром з дитинства був Михайло Круг. Любов до пісень "короля російського шансону" блогерці прищепив батько, а в підлітковому віці вона навіть відвідувала могилу артиста в місті Твер, що в Росії.

На зворушливий допис Катерини Реп'яхової відреагували десятки підписників. Вони наголосили, що на відпочинку в Єгипті животик майбутньої матусі помітно збільшився. Крім того, користувачі оцінили ім'я, яке пара обрала сину: