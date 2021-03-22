Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова повідомила, що заради сина пішла в декрет. Також вона відправилась на відпочинок, а місцем курорту обрала Єгипет.

Дружина Віктора Павліка та його концертна директорка Катерина Реп'яхова очікує народження первістка. Вона піклується про своє здоров'я, тому повідомила важливу новину.

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Дружина Павліка відправилась в Єгипет

Так, Катерина Реп'яхова пішла в декрет. Також вона вирушила на відпочинок. Цього разу дружина Віктора Павліка відправилась в Єгипет, але не з чоловіком, а з мамою, адже у співака тривають концерти та запланований тур.

Катерина Реп'яхова з мамою обрали тепле місто Марса-Алам, що розташоване на узбережжі Червоного моря. Вони вдосталь відпочивають, багато плавають, приймають сонячні ванни та відвідують різноманітні екскурсії.

Зараз я вчуся делегувати обов'язки. Поки не зрозуміла, наскільки мені це подобається і виходить. Незвично, коли концерти, тур проходять без мене. Але я точно знаю, що зараз я, в першу чергу, повинна думати про себе і сина,

– розповіла дружина Павліка.

Образ Катерини Реп'яхової

Вагітна дружина співака поділилась також яскравим сонячним фото з Єгипту. Вона постала перед камерою в літньому образі. Катерина обрала легке та стильне вбрання. Вона приміряла темно-коричневий топ, смугасті шорти та бежеву блузку. Таке вбрання вдало підкреслило вагітний животик дівчини, який вона ніжно притримувала.

Дружина Віктора Павліка доповнила свій образ босоніжками та сонцезахисними окулярами. Вона розпустила волосся й зробила мінімальний макіяж.

Вагітність Катерини Реп'яхової