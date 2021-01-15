Днями молода дружина народного артистка Віктора Павліка оголосила, що вагітна первістком. Катерина Реп'яхова довго тримала інтригу, однак розсекретила дату пологів та навіть показала, як розвивається малюк на фото з УЗД.

Після численних здогадок фоловерів та чуток у мережі 26-річна дружина Віктора Павліка розсекретила, що вагітна. Однак увага публіки до Катерини Реп'яхової не вщухає, адже майбутня матуся тримала в таємниці дату пологів та стать малюка. В інстаграм-профілі вона врешті-решт привідкрила завісу на поповнення в родині та оголосила, коли народить малюка.

Читайте також Молода дружина Віктора Павліка пригадала, як дізналась про вагітність

Коли дружина Віктора Павліка народить первістка

Відомо, що обраниця співака завагітніла далеко не з першої спроби, а потім довго не могла повірити своєму щастю, коли побачила дві смужки на тесті на вагітність. Тоді вона була вже на 4 тижні вагітності. Зараз Катерина Реп'яхова перебуває на 19 тижні вагітності – це майже 5 місяців.

Перші пологи дівчини заплановані на 13 червня 2021 року. Саме цього дня вона святкуватиме 27-й день народження.

Я так люблю свій день народження, так люблю початок літа, що Бог послав мені малюка саме на цей період. ПДП у мене 13 червня. А 13.06 – мій день народження. Ось такий подаруночок на 27 років,

– поділилась дружина Павліка.

Однак підписниці концертної директорки Віктора Павліка поділились особистим досвідом у коментарях та зізнались, що народили з кількаденною різницею від передбачуваної дати пологів – ПДП. Тому головна інтрига для Катерини Реп'яхової, народить вона 26-річною чи вже 27-річною.



Вагітна дружина Віктора Павліка / Фото Instagram / @repyahovakate

Дружина Віктора Павліка показала малюка на фото з УЗД

26-річна Катерина Реп'яхова розповіла, що за 19 тижнів вагітності була вже на чотирьох УЗД. Перший прийом лікаря відбувся одразу після того, як дівчина побачила дві смужки на тесті на вагітність. Тоді медики повідомили, що обраниця Павліка при надії вже 4 тижні. Згодом на 8 та на 12 тижнях, коли блогерка ставала на облік в клініку та проходила скринінг. Останнє УЗД відбулось на 16 тижні, коли сім'я дізналась стать малюка.

Дружина Віктора Павліка також показала, як росте малюк в утробі. У сторіс вона оприлюднила три фото з УЗД. Світлини подружжя розмістило на дошці у квартирі, на якій колекціонує спогади про найбільш пам'ятні моменти. Додамо, що для Віктора Павліка дитина від Реп'яхової стане четвертою.