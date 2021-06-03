Для 26-річної Катерини Реп'яхової син від Віктора Павліка стане первістком, тому вона вкрай ретельно готується до його появи. Пологи заплановані на день народження блогерки – 13 червня, проте дитяча кімната для майбутнього малюка вже давно готова.

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Фото дитячої кімнати майбутнього сина Віктора Павліка

Так, дружина співака довго обирала меблі. Вона врешті-решт зупинилася на шафі, пеленаторі та ліжечку від українського виробника, підібравши все у світлих тонах. Катерина навіть встигла купити перші іграшки для сина, якого хоче назвати Михайлом.

Дитяча кімната сина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Дитяча кімната сина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

Дитяча кімната сина Віктора Павліка / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

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Блогерка поділилася і своїм фото, показавши, як виглядає за лічені дні до пологів. Катерина Реп'яхова позувала в легкій білій сукні довжини міді з короткими рукавами-ліхтариками. Жіночне вбрання з відкритим декольте підкреслило величезний живіт дружини Віктора Павліка, яка от-от вперше стане мамою.

Катерина Реп'яхова у дитячій кімнаті / Фото з інстаграму дружини Павліка