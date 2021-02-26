Вперше за кордоном, – вагітна дружина Віктора Павліка поділилась ніжним фото з Єгипту
Нещодавно стало відомо, що український музикант Віктор Павлік та його дружина Катерина Реп'яхова відправились в теплі краї. Вагітна дружина співака зізналась, що подружжя прибуло в теплий Єгипет.
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік відправилися в сонячний Єгипет на відпочинок. Про це вагітна дружина українського музиканта повідомила в інстаграмі.
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Віктор Павлік з вагітною дружиною в Єгипті
Катерина Реп'яхова поділилась милим фото з чоловіком. Подружжя позувало на тлі басейну та гарних пальм. Вони мило усміхались на камеру, адже нарешті відправилось на довгоочікуваний відпочинок.
Дружина співака позувала перед об'єктивом у блакитній кофтинці в горошок з рюшами та білих широких шортах, що вдало підкреслювали її вагітний животик. Вбрання Катерина поєднала із легким взуттям.
Літній образ дівчина доповнила темним браслетом на руці, золотистим ланцюжком на шиї з підвісками і круглими окулярами. Вона зібрала волосся у високий пучок й продемонструвала натуральну красу без макіяжу. Віктор Павлік позував біля дружини в синьому вбранні.
Під світлиною Катерина Реп'яхова поділилась, що вперше побувала в Єгипті, так само, як і музикант. Також вона додала, що сподівається провести медовий місяць у Європі.
Скільки ще нам належить зробити вперше разом. Життя дивне, багатогранне і в ньому можливо все,
– написала Катерина Реп'яхова.
Віктор Павлік з дружиною / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
В коментарях шанувальники поділились враженнями від фото:
- На цьому фото ви дуже схожі;
- Чудово виглядаєте;
- Справді, можливо все. Ви – чудові;
- Гарного відпочинку;
- Успіхів вам.
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