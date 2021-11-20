Могла мене вдарити, – Віка з "НеАнгелів" розповіла, як потерпала від Слави Камінської

Цього тижня ексучасниці гурту "НеАнгели" посварилися публічно. Ініціаторкою скандалу стала Вікторія, яка демонстративно розрізала торт з зображенням Слави. Після відкритого конфлікту співачка наважилась зізнатися, що всі 15 років у дуеті страждала від булінгу колеги.

Ні для кого не секрет, що в солісток "НеАнгелів" були напружені стосунки, але ніхто не знав, якими насправді були останні 15 років для Вікторії Смеюхи. У новому інтерв'ю уже сольна артистка VICTORIA звинуватила Славу Камінську в булінгу та аб'юзі. За її словами, знущання ексколеги тривають навіть після розпаду дуету.

Важливо "Це вульгарно": екссолістки "НеАнгелів" Слава та Вікторія поскандалили в мережі

"Це її життєва позиція – жартувати наді мною, знущатися, підколювати, булити", – наголосила співачка.

Вікторія зізналась, що Слава Камінська часто не справлялась з емоціями, тому весь гнів виплескувала на неї. Артистка нібито не раз кидалася на колегу з кулаками.

Вона могла мене вдарити. Це було в автобусі. Я запізнилася, лягла на ліжко і побачила людину, яка накинулася на мене з кулаками. Це було боляче фізично та морально,

– пригадала Віка Смеюха.

Усі 15 років співачка мовчала, бо правда могла коштувати їй місця в колективі. Річ у тому, що всю команду Слава Камінська перетягла на свій бік. Так, Вікторії казали: "Якщо ти зараз не поговориш зі Славою, тебе доведеться замінити". У такі моменти вона скаржилась не продюсеру Юрію Нікітіну, а у сльозах дзвонила мамі.

Ексучасниці гурту "НеАнгели" / Фото з інстаграму колективу

Зірка додала, що Слава "закрила гурт своїми діями". Остаточне рішення було за Юрієм Нікітіним, який нібито "не міг витримувати нападки та інтриги".

Що відомо про розпад гурту "НеАнгели"

Про завершення 15-річної епохи "НеАнгелів" стало відомо 4 березня. Юрій Нікітін запропонував співачкам розходитися та починати сольні кар'єри вже не під його наставництвом.

Легендарний гурт не даватиме публічних концертів і не записуватиме нові хіти, а виступатиме тільки на корпоративах і закритих вечірках.

Слава Камінська готувалася до розпаду "НеАнгелів" і зібрала свою команду ще до оголошення про закриття проєкту. Вона обрала сценічне ім'я SLAVA KAMINSKA та пообіцяла, що її сольна кар'єра буде без страждань.

Вікторія Смеюха почала сольну кар'єру трохи пізніше. Вона працює під псевдонімом VIKTORIA.