Ни для кого не секрет, что у солисток "Неангелов" были напряженные отношения, но никто не знал, какими на самом деле были последние 15 лет для Виктории Смеюхи. В новом интервью уже сольная артистка VICTORIA обвинила Славу Каминскую в буллинге и абьюзе. По ее словам, издевательства экс-колеги продолжаются даже после распада дуэта.

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"Это ее жизненная позиция – подшучивать надо мной, издеваться, подкалывать, буллить", – подчеркнула певица.

Виктория призналась, что Слава Каминская часто не справлялась с эмоциями, поэтому весь гнев выплескивала на нее. Артистка якобы не раз бросалась на коллегу с кулаками.

Она могла меня ударить. Это было в автобусе. Я опоздала, легла на кровать и увидела человека, который набросился на меня с кулаками. Это было больно физически и морально,

– вспомнила Вика Смеюха.

Все 15 лет певица молчала, потому что правда могла стоить ей места в коллективе. Дело в том, что всю команду Слава Каминская перетянула на свою сторону. Так, Виктории говорили: "Если ты сейчас не поговоришь со Славой, тебя придется заменить". В такие моменты она жаловалась не продюсеру Юрию Никитину, а в слезах звонила маме.



Экс-участницы группы "НеАнгелы" / Фото из инстаграма коллектива

Звезда добавила, что Слава "закрыла группу своими действиями". Окончательное решение было за Юрием Никитиным, который якобы "не мог выдерживать нападки и интриги".