Мішель Андраде нарешті пояснила, чому не показує свого хлопця

25-річна Мішель Андраде відмовляється розсекречувати особисте життя. У новому інтерв'ю співачка поділилась, що давно зустрічається з коханим хлопцем, однак усе ще не готова представити його публіці.

Цього року співачка Мішель Андраде здобула шалену популярність як ведуча тревел-шоу "Орел і решка". Відтак до болівійки прикута особлива увага фанів, яких страшенно цікавить, чи вільне її серце. Як з'ясувалось, підопічна Потапа давно не самотня.

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Зірка заявила: "У мене є людинка, яка зі мною, ми давно зустрічаємося". Вона не стала розсекречувати ані ім'я коханого, ані те, чи пов'язаний він з шоу-бізнесом. Співачка пояснила це тим, що не любить, коли обговорюють її особисте життя.

Я не блогер. Є люди, які показують свій будинок, туалет, як вони сплять, з ким і в якій позі. Я за те, щоб показувати, що мене надихає. Мої особисті стосунки – для мене. Не люблю, коли це обговорюють,

– пояснила Мішель Андраде.

Разом з тим артистка пообіцяла показати хлопця й розказати про нього світу, коли вони обоє будуть до цього готові. Додамо, що про почуття Мішель Андраде говорить дуже обачно, однак натхненно.

"Стосунки дуже надихають. Ти розумієш, що в тебе є опора, є підтримка від коханої людини, що ти не одна", – поділилась співачка.

Інтерв'ю з Мішель Андраде: дивіться відео онлайн

Мішель Андраде вже визначилася, що хоче камерне весілля, без зайвих очей. Схоже, у пари вже була розмова на цю тему.

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