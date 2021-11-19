Мішель Андраде нарешті пояснила, чому не показує свого хлопця
Джерело:"Слава +"
25-річна Мішель Андраде відмовляється розсекречувати особисте життя. У новому інтерв'ю співачка поділилась, що давно зустрічається з коханим хлопцем, однак усе ще не готова представити його публіці.
Цього року співачка Мішель Андраде здобула шалену популярність як ведуча тревел-шоу "Орел і решка". Відтак до болівійки прикута особлива увага фанів, яких страшенно цікавить, чи вільне її серце. Як з'ясувалось, підопічна Потапа давно не самотня.
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Зірка заявила: "У мене є людинка, яка зі мною, ми давно зустрічаємося". Вона не стала розсекречувати ані ім'я коханого, ані те, чи пов'язаний він з шоу-бізнесом. Співачка пояснила це тим, що не любить, коли обговорюють її особисте життя.
Я не блогер. Є люди, які показують свій будинок, туалет, як вони сплять, з ким і в якій позі. Я за те, щоб показувати, що мене надихає. Мої особисті стосунки – для мене. Не люблю, коли це обговорюють,
– пояснила Мішель Андраде.
Разом з тим артистка пообіцяла показати хлопця й розказати про нього світу, коли вони обоє будуть до цього готові. Додамо, що про почуття Мішель Андраде говорить дуже обачно, однак натхненно.
"Стосунки дуже надихають. Ти розумієш, що в тебе є опора, є підтримка від коханої людини, що ти не одна", – поділилась співачка.
Інтерв'ю з Мішель Андраде: дивіться відео онлайн
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Що відомо про особисте життя Мішель Андраде
- З 2013 року Мішель Андраде зустрічалась з Нікітою Ломакіним, з яким познайомилась на вокальному шоу "Х-фактор". Їхні стосунки тривали довгих п'ять років, а ініціатором розриву став хлопець. Екскоханим нібито вдалось зберегти дружні стосунки.
- У січні цього року, десять місяців тому, співачка зізнавалась, що не самотня. Хлопця вона називала не лише коханою людиною, а й найкращим другом.
- У лютому з'явились чутки про роман Мішель Андраде з учасником гурту Mozgi Позитивом, котрий на той час уже був розлучений з Анною Андрійчук. Цьому посприяла їхня колаборація – романтична пісня "100 тисяч хвилин".
- Кілька місяців тому Позитив називав співачку "дуже гарною та сексуальною жінкою". Ба більше, він не приховував, що закоханий у неї, щоправда, лише як в артистку.