Українська співачка та підопічна Потапа Мішель Андраде була ведучою дебютного випуску ювілейного сезону "Орел і решка. 10 років". Згодом вона стала ведучою нового сезону "Орел і решка. Земляни".
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Мішель Андраде про свої гонорари
Днями артистка дала нове інтерв'ю Славі Дьоміну. Він поцікавився, чи правда, що ведучі "Орла і решки" отримують за один випуск від 1 до 2 тисячі доларів (26 – 52 тисячі гривень).
Може, навіть і більше. Усе, що стосується бюджету, я не люблю розголошувати. Усе-таки це наші особисті домовленості,
– зізналась знаменитість.
Мішель Андраде у Словенії / Фото з інстаграму Мішель Андраде
Мішель Андраде додала, що зніматися в такому проєкті – не так просто, як здається. Насправді це "пекельна праця".
Зароблені гроші співачка відкладає на важливу покупку. Так, зірка хоче придбати собі автомобіль.
Інтерв'ю з Мішель Андраде: дивіться відео онлайн
Додамо, що гонорари від виступів у Mozgi Entertainment бувають різними, тому у Мішель Андраде не завжди заробляє однакову суму. Також виконавиця зізнавалась, що за найдорожчий кліп віддала 30-50 тисяч доларів – це була співпраця з Аланом Бадоєвим.
Мішель Андраде в "Орлі й решці"
- Співведучим Мішель був ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив. Зірки зізнавалися, що навіть у першому випуску вони втрапляли у курйозні ситуації. Наприклад, Андраде одразу після приїзду в Болівію стала в мурашник.
- Та на зйомках не обійшлося без позитивних моментів. Співачка зустрілась із рідними, яких не бачила три роки.
- Мішель Андраде зізнавалась, що їй було дуже приємно знову ходити вулицями Болівії й згадувати своє дитинство. Адже у 13 років її родина прийняла рішення переїхати до України, що їй дуже не сподобалося.