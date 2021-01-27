Він мій друг: Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого
Популярна українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла не лише про творче, а й про особисте життя. Зокрема, знаменитість вперше заговорила про стосунки з коханим та наголосила, що він насамперед для неї є другом.
Джерело: 2POPODCAST
Мішель Андраде стала гостею студії 2POPODCAST. Вона поспілкувалася з Потапом і Позитивом, розповіла про творчість, плани на розвиток кар'єри, а також вперше про особисте життя.
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Мішель Андраде про коханого
Відомо, що Мішель, Потап і Позитив є друзями, тому розмова відбувалася у теплій атмосфері. Дівчина ніколи не ділилася подробицями особистого життя і лише зараз зізналася, що закохана. Андраде зазначила, що її хлопець насамперед є другом.
Мій хлопець знає більше, ніж подруга або мама. Перш за все він мій друг. Всі проблеми вирішуються в родині, між парою. Це ж круто, коли творча людина закохана, тому що вона більше творить, по-іншому почувається,
– розповіла співачка.
Хоча Мішель і зізналася, що її серце зайняте, проте не розсекретила свого бойфренда. Вона вирішила залишити ім'я обранця в таємниці.
Інтерв'ю Мішель Андраде: дивіться відео онлайн
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