Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) не любить говорити про особисте життя та афішувати подробиці своїх стосунків. Проте в новому інтерв'ю музикант розповів, чи має якийсь зв'язок з Мішель Андраде, з якою працює в одній компанії.
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Позитив про стосунки з Мішель Андраде
Олексій поділився, що між ними дуже легкі стосунки: "Коли Mozgi записали з Мішель пісню Amor, я подумав, що вона – Джастін Бібер тільки у жіночому тілі. Вона дуже талановита та багатогранна".
Позитив добре відгукується про колегу, прагне допомогти їй в кар'єрі. Однак романтичних стосунків між музикантами немає.
Вона дуже гарна та сексуальна жінка. Але я ставлюся до неї як до сестри. Можу сказати, що закоханий в Мішель як в артиста та людину. Та навряд чи в нас щось вийде,
– заявив Завгородній.
Інтерв'ю Позитива: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, раніше мережею ширилися чутки про роман між Позитивом і Мішель. Артисти навіть презентували спільну пісню, а також разом були ведучими одного з випусків нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка".