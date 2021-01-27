24-річна співачка Мішель Андраде не говорить про кохання та почуття публічно. Однак особисте життя артистки цікавить не лише прихильників, а й депутатів та бізнесменів.

Джерело: 2POPODCAST

Продюсер зірки Потап зізнався, що впливові та заможні друзі часто запитують його, як познайомитися з красунею.

Важливо Він мій друг: Мішель Андраде вперше розповіла про свого коханого

Після тривалих стосунків зі співаком Нікітою Ломакіним Мішель Андраде не афішує особисте життя та не оприлюднює романи. У новому інтерв'ю Потапу та Позитиву болівійка вперше зізналась, що закохана та зустрічається з хлопцем.

Однак за серце гарячої зірки були готові боротися не лише шанувальники, а й депутати та заможні чоловіки. Продюсер Мішель Андраде Потап зізнався, що його друзі часто цікавляться, як познайомитися зі співачкою. Востаннє про підопічну репера запитував впливовий товариш. Розмова відбулась просто напередодні запису програми.

Він дуже багата людина. І в мене таких запитань від депутатів дуже багато,

– наголосив Потап.

Співачка пояснила, що побачити її можна хіба на концертах. Водночас вона зізналась, що з представники немузичної професії – депутатами та бізнесменами – стосунки зав'язувати не планує, адже переконана, що вони шалено ревнуватимуть її.

"Подарунки вітаються. Але я вважаю, що чоловік, який не з цієї сфери, буде ревнивим і не розумітиме, чому зйомку затримали, чому кліп так довго знімають, чому концерт так пізно починається. І ти думаєш: "Мені доводиться це пояснювати і витрачати на це купу енергії. Навіщо? Якщо менше витрачаєш енергії з людиною, яка тебе розуміє", – поділилась Мішель Андраде.

Судячи з переконань артистки, її бойфренд пов'язаний з музикою та шоу-бізнесом, проте його ім'я вона розсекречувати не поспішає.