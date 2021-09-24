MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я новонародженого сина

Українська співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа розсекретили ім'я сина через майже 2 місяці після його появи на світ. Вони вперше розповіли, що хлопчика звати – Давид.

Відома українська співачка MamaRika та її чоловік Сергій Середа зупинилися на імені Давид, коли обирали, як зватимуть їхнього сина. 2 вересня малюку виповнився один місяць.

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Подружжя розповіло, що дуже прискіпливо ставилися до вибору імені для сина. Ім'я Давид було першим, яке сподобалося обом новоспеченим батькам. Також Сергій Середа поділився, яким був одним з критеріїв.

Важливо було, щоб ім'я звучало іншими мовами,

– поділився Сергій.



MamaRika і Сергій Середа розсекретили ім'я сина Славі Дьоміну / Скриншот з відео

Чоловік MamaRika також розповів, що не поставав перед великими труднощами щодо виховання маленького сина. У 12 років він доглядав за молодшим братом, а тому має досвід.

Сергій Середа зізнався, що лиш через кілька років стане відомо, чи хороший він батько. Однак вночі він не одягає беруші, як Віктор Павлік, який змушений так робити через концерти, а доглядає за сином і вкладає спати ночами. Гуморист наголосив, що його первісток – "любов всього життя".

Інтерв'ю MamaRika: дивіться відео онлайн



Батьківство MamaRika і Сергія Середи