Народний артист Віктор Павлік має дітей від попередніх шлюбів, однак сам зізнавався, що був для них нікудишнім батьком. Нащадки росли без нього, адже на першому місці в нього були концерти, гуляння та друзі. Перед пологами 27-річної дружини артист обіцяв, що Михайло не буде обділений його увагою.

Цікаво Віктор Павлік з маленьким сином відпочиває в Буковелі: фото

Відтак співак дотримується обіцянки. У перерві між гастролями він відпочиває в Карпатах з сім'єю – півторамісячним сином, Катею Реп'яховою та тещею.

За словами Віктора Павліка, син, як і всі діти, постійно плаче, хоче їсти й майже не дає їм спати. Однак багатодітний батько обирає здоровий сон, тому вночі до Михайла встає лише мама.

Не витримую вночі, одягаю беруші, хоча чую, як дитина плаче. Катя, як тільки відкриває очі, годує сина, вкладає спати,

– розповів Віктор Павлік.

З вихованням первістка Каті Реп'яховій допомагає мама, яка напередодні її пологів переїхала до Києва з Дніпра. Блогерка знімає їй квартиру в будинку неподалік.

"О 7 ранку вона приходить, бере нагодованого малого і везе гуляти на 2-3 години. За цей час Катя встигає поспати", – зізнався Віктор Павлік.

Віктор Павлік з дружиною, тещею і сином / Фото з інстаграму Каті Реп'яхової

До слова, у зіркового подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна, які стали батьками минулого тижня, кардинально протилежні погляди на виховання дітей. Вони вважають, що не варто "спихати" малюка на бабусь і дідусів. Ба більше, пара навіть не покликала батьків на хрестини сина Лева.