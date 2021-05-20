Лідерка букмекерських прогнозів Ісландія не прибула на Євробачення: як пройшов виступ

Лідер ісландського гурту Daði & Gagnamagnið Даді Фрейр захворів на коронавірус, тому група не змогла прибути на Євробачення-2021. Натомість у залі показали відео їхньої генеральної репетиції.
За день до другого півфіналу вокаліст ісландського гурту Daði & Gagnamagnið Даді Фрейр повідомив про інфікування коронавірусом. Лідери букмекерських прогнозів, яким пророкували 5 місце у фіналі, не змогли наживо запалити сцену в Роттердамі.
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Ісландія не прибула на Євробачення
Групі пропонували виступити без соліста, однак учасники виявили солідарність та не погодилися на таку альтернативу.
Згідно з цьогорічними правилами, країну не дискваліфікували. Натомість у залі показали відео з генеральної репетиції гурту Daði & Gagnamagnið. Він виступив під номером 8 з піснею 10 Years та однаково завоював глядацькі симпатії – у залі гучно плескали та кричали протягом довгого часу.
Євробачення-2021 Ісландія – Daði & Gagnamagnið – 10 Years: дивитися відео онлайн
Коронавірус на Євробаченні-2021
- Через зараження COVID-19 переможець Євробачення-2019 Дункан Лоренс не зможе вийти на сцену в Роттердамі у гранд-фіналі Євробачення-2021.
- Представниця Австралії на міжнародному конкурсі Montaigne взагалі не змогла потрапити до Нідерландів через карантинні обмеження. У першому півфіналі вона показала диско-номер онлайн.
- Навіть виступ України на сцені конкурсу був під загрозою. Солістка Go_A Катерина Павленко занедужала після прильоту в Роттердам. Вона не з'явилася на другій репетиції, та, на щастя, отримала негативний результат ПЛР-тесту і повернулася до підготовки.