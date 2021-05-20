За день до второго полуфинала вокалист исландской группы Daði & Gagnamagnið Дади Фрейр сообщил об инфицировании коронавирусом. Лидеры букмекерских прогнозов, которым прочили 5 место в финале, не смогли вживую зажечь сцену в Роттердаме.

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Исландия не прибыла на Евровидение

Группе предлагали выступить без солиста, однако участники проявили солидарность и не согласились на такую альтернативу.

Согласно нынешним правилам, страну не дисквалифицировали. При этом в зале показали видео с генеральной репетиции группы Daði & Gagnamagnið. Он выступил под номером 8 с песней "10 Years" и все равно завоевал зрительские симпатии – в зале громко хлопали и кричали в течение долгого времени.

Евровидение-2021 Исландия – Daði & Gagnamagnið – "10 Years": смотреть видео онлайн

Коронавирус на Евровидении-2021