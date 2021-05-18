Євробачення-2021 вже на порозі, тож глядачам і пошановувачам шоу необхідно знати всі його аспекти. Організатори проєкту встановили низку чітких правил конкурсу стосовно голосування. До прикладу, одне з яких мовить, що заборонено голосувати за представника своєї країни.

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Як голосувати на Євробаченні-2021

Для того, щоб проголосувати за улюбленого виконавця чи гурт, глядачам буде потрібен номер, на який вони зможуть відправити смс-повідомлення. Він з'явиться і оголоситься ведучими під час прямого ефіру шоу.



Як голосувати на Євробаченні-2021 / Фото Pixabay

Публіка може здійснити голосування зателефонувавши на номер, надіславши смс, або ж використавши мобільний додаток. Вікно для голосування відкриється після виконання останньої пісні. У аудиторії Євробачення буде 15 хвилин аби віддати свій голос конкурсантам. Згідно з правилами, телеглядачі мають 50% голосів.

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Євробачення-2021: правила голосування

Раніше кожна країна мала один набір балів, утворений голосами журі та телеглядачів. Тепер же відомо, що журі та телеглядачі Євробачення мають окремі набори балів. Першими завжди оголошуються голоси журі кожної країни, вголос оголошується тільки оцінка у 12 балів, інші оцінки просто виносять на табло.



Євробачення-2021: правила / Фото офіційна сторінка Євробачення в інстаграмі

Лише після виголошення балів журі, можна дізнатись бали, які поставили конкурсантам глядачі. Спершу оголошують країну, яка отримала найменше балів, і закінчують країною, яка отримала найбільше балів. Таким чином, організатори тримають напруження й інтригу. Після цього оголошення стане відомо, які 10 країн увійшли до фіналу.

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться програма "Наші на Євробаченні", де можна буде побачити ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу. Глядачі зможуть спостерігати за розвитком подій на роттердамській арені Ahoy перед самим півфіналом.