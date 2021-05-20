У середу, 19 травня, Дункан Лоренс відчув слабкі симптоми COVID-19. Експрес-тест підтвердив побоювання вокаліста та показав позитивний результат. Він багато репетирував і мав виступати в гранд-фіналі Євробачення-2021, однак через захворювання не зможе вийти на велику сцену.
Варто знати Євробачення-2021: учасники конкурсу висловилися про Україну та Go_A
Організатори міжнародного пісенного конкурсу пообіцяли, що переможець Євробачення-2019 все ж долучиться до грандіозного шоу, але в іншій формі. Схоже, його номер замінять записом з репетицій.
Через мінімальний семиденний період ізоляції Дункан не зможе виступати наживо на арені Ahoy в Роттердамі, але візьме участь в шоу в іншій формі,
– йдеться в джерелі.
"Дункан дуже розчарований, він так чекав цього два роки. Ми дуже раді, що його все одно побачать у фіналі в суботу, 22 травня", – заявили представники тріумфатора Євробачення-2019.
Додамо, як учасники Євробачення-2021, так і всі працівники арени Ahoy в Роттердамі, зобов'язані робити ПЛР-тести кожні дві доби. Цього вимагають чинні карантинні норми. Так, солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко поскаржилася, що в них вже болять носи.
COVID-19 на Євробаченні-2021
- Дункан Лоренс не єдиний, хто підхопив коронавірус під час підготовки до Євробачення-2021. Через зараження COVID-19 у другому півфіналі не виступатиме Ісландія. Під час прямої трансляції покажуть відео з генеральної репетиції гурту Daði & Gagnamagnið.
- Представниця Австралії Montaigne взагалі не потрапила до Роттердама через карантинні обмеження. У першому півфіналі вона показала номер онлайн.
- Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко занедужала після прильоту в Нідерланди. Вона не змогла з'явитися на другій репетиції, проте, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, повернулася до посиленої підготовки.