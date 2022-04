Пропонуємо дізнатись, хто з іноземних виконавців не просто підтримав дописом у соцмережі Україну, а й записав пісні чи відеокліпи для українців. Також були і ті, хто "викинув" рядки про Росію зі своїх пісень, або ж надали їм нового значення після десятків років.

Стінг

Британський музикант Стінг одним з перших творчо висловив солідарність з українцями. Спочатку він виконав онлайн трек Russians зі свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles, який написав ще у 1985 році. У ній йдеться про холодну війну між Росією і США, проте він і подумати не міг, що пісня стане актуальною майже через 40 років. Майже через місяць Стінг перевипустив пісню Russians, а весь дохід пожертвував волонтерам Help Ukraine Center.

Стінг – Russians: дивіться відео онлайн

The Kiffness

Музикант з Південної Африки всього за кілька тижнів після початку вторгнення Росії звернув увагу на виконання народної пісні "Ой у лузі червона калина" Андрія Хливнюка. Діджей її зареміксив, додав свій музичний інструмент та подарував хіту нове звучання, яке дуже швидко стало вірусним – в ютубі його прослухали понад 5 мільйонів разів.

The Kiffness та Андрій Хливнюк – "Ой у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Pink Floyd

Через місяць легендарні рокери з Великої Британії Pink Floyd теж долучились до аранжування пісні "Ой у лузі червона калина". На противагу попередній версії, ця вийшла більш ліричною. Але варто зазначити, що музиканти гурту випустили пісню "Hey Hey Rise Up" вперше за 28 років! Всього за 3 дні після прем'єри англомовна версія української пісні підкорила чарти iTunes 25 країн світу! Приголомшливий результат, який вкотре довів, що Україну підтримує увесь світ у російсько-українській війні.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: дивіться відео онлайн

The Roop

Литовський попгурт The Roop, який підкорював Євробачення-2021, у перші тижні війни випустив кліп на пісню Love Is All We Got. Кадри до нової композиції були зняті ще у жовтні 2021 року, але артисти вирішили їх змінити. У відео музиканти показали уривки з протестів в Україні та світі. Кошти, зібрані з трансляції пісні Love Is All We Got у ютубі, вони спрямували на підтримку та допомогу Україні.

The Roop – Love Is All We Got: дивіться відео онлайн

Біллі Айліш

Американська співачка та улюблениця мільйонів підлітків Біллі Айліш нещодавно приєдналася до глобальної благодійної кампанії Stand Up For Ukraine з іншими зірками. Володарка Оскара та Греммі присвятила українцям пісню "Your Power", яка увійшла в її останній альбом Happier Than Ever. У прямому ефірі вона підтримала українців та виконала хіт разом зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом.

Біллі Айліш – Your Power: дивіться відео онлайн

Måneskin

Переможці Євробачення-2021 та один з найпопулярніших гуртів сьогодення з Італії Måneskin промовисто підтримав українців кілька днів тому. Вони випустили 1-хвилинний хіт під назвою "StandUpForUkraine", де поміж потужного вокалу показали зруйновані будинки, поранених та вбитих людей і дітей в Україні. Вони закликали підтримувати українських біженців та жертвувати кошти на їхні потреби. Зокрема музиканти скасували концерти на Росії в їхньому європейському турі 2022 року.

Måneskin – StandUpForUkraine: дивіться відео онлайн

Scorpions

Культовий німецький рок-гурт Scorpions теж підтримав Україну. Спочатку музиканти підіймали синьо-жовтий прапор на одному з концертів, а тепер змінили слова легендарного хіта "Winds of Change", в якому фігурувала Москва. Тепер у пісні 1990 року замість рядків "Я йду вздовж Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін", можна почути: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Вперше нова версія хіта Scorpions прозвучала на концерті в Лас-Вегасі, 27 березня.

Scorpions – Winds of Change: дивіться відео онлайн

Gogol Bordello

Американський панк-рок гурт Gogol Bordello, який заснував українець Євген Гудзь, теж не залишився осторонь російсько-української війни. Одними з перших вони підтримали українське військо та випустили патріотичну пісню про тероборону.

Gogol Bordello vs The Cossacks – Teroborona: дивіться відео онлайн

Florence + The Machine

Британський жіночий гурт Florence + The Machine ще до війни Росії знімав у Києві кліп у співпраці зі студією Radioaktive Film. На початку березня вони випустили відео з промовистою назвою Heaven Is Here ("Рай – тут"), де солістка гурту Флоренс Велч зазначила, що дві українські танцівниці з кліпу зараз перебувають в укритті через обстріли росіян. Вона підтримала українців та висловила їм свою солідарність.

Florence + The Machine – Heaven Is Here: дивіться відео онлайн

BrainStorm

Латвійський гурт BrainStorm наприкінці березня взяв участь у міжнародному телемарафоні Save Ukraine та представив одну зі своїх найвідоміших пісень, переклавши її на українську мову. Текст для пісні "Mana Dziesma" написав Сергій Седрик Локшин, автор текстів пісень "Свята" та "Плакала" для гурту KAZKA. Зараз поет перебуває на Батьківщині, тож зв'язок з Ренарсом Кауперсом (лідером BrainStorm) тримав онлайн. У виконанні пісні також взяли участь хор Riga Gospel та струнний квартет Juno. Як і для BrainStorm, так і для всіх учасників запису – це був перший досвід створення пісні українською.

BrainStorm – "Моя пісня" (Mana Dziesma): дивіться відео онлайн

Mod Solen

Данський гурт Mod Solen написав пісню на підтримку України під назвою "Запали свічку" (Let's light a candle). Її музиканти виконали англійською та українською мовами. Кліп артисти записали спільно з благодійною організацією Bevar Ukraine і він став інтерпретацією пісні Володимира Івасюка "Червона рута".

Mod Solen – Let's light a candle: дивіться відео онлайн