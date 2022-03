Як повідомили у Суспільному, кадри до нової композиції були зняті ще у жовтні 2021 року, але зараз вирішили їх змінити. У кліпі можна побачити, як виконавці співають у костюмах-"зеленках", на які наклали кадри з протестів в Україні, Литві, Нью-Йорку та інших містах.

До слова Переможець Євробачення-2017 заспівав українською: яку чуттєву пісню виконав Сальвадор Собрал

Таким чином виконавці висловили солідарність з українським народом.

The Roop – Love Is All We Got: дивитись відео онлайн

Кошти, зібрані цього року з трансляції пісні Love Is All We Got, будуть спрямовані на підтримку та допомогу Україні. У коментарях під відео сотні українців подякували зіркам за їхню позицію.

"Українському народу важливо бачити нас усіх, хто бачить все, відчуває та підтримує їх. Квітучі квіти символізують надію та прагнення миру. Адже квіти можуть пробити бетон – така надсилала життя закладена в українцях під час боротьби із загарбником. Домінуючий у кліпі зелений колір означає відродження, а також спонукає рішуче крокувати вперед і робити вчинки. Ми захоплюємося згуртованістю народу у виснажливій боротьбі України з агресором. Кожен вносить стільки, скільки може розуміти одночасно", – написали музиканти The Roop, а також згадали про російську окупацію в Литві та підтримали своїх колег – український гурт Go_A.

Євробачення-2021

Зазначимо, що торік гурт The Roop брав участь у Євробаченні-2021 із запальною піснею Discoteque, яка у фіналі конкурсу здобула 8 місце. Трек став дуже популярним у мережі і наразі його переглянули понад 15 мільйонів разів. Що цікаво, колектив змінив у ютубі обкладинку пісні та написали дані ресурсу для допомоги українцям.

The Roop – Discoteque: дивитись відео онлайн