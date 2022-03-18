Від початку повномасштабного вторгнення Росії чимало українських виконавців випустили свої пісні. Деякі були написані раніше, але стали зараз абсолютно пророчими, деякі присвятили ключовим подіям у найгарячіших місцях країни. Ще інші переробили свої старі хіти на новіші, аби надати їм актуальності та змотивувати українців боротись з російською ордою.

До слова Зеленська назвала улюблені українські пісні і заявила, що їх щогодини слухатиме Європа: деталі

Не падайте духом, все буде Україна! Ми обов'язково переможемо, і робити це можна під треки ваших улюблених артистів.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди" (новий кліп): дивіться відео онлайн

Бумбокс – "Ой, у лузі червона калина": дивитись відео онлайн

СКАЙ – "Не відступати і не здаватись": дивитись відео онлайн

Христина Соловій – Українська лють (cover Bella Ciao): дивитись відео онлайн

MELOVIN – Не зволікай: дивитись відео онлайн

Сергій Бабкін – "Я солдат" (нова версія): дивитись відео онлайн

ONUKA – "Місто" (новий кліп): дивитись відео онлайн

ROXOLANA – "I СіЮ": дивитись відео онлайн

TamerlanAlena – Моя Україна: дивіться відео онлайн

Олег Винник – "Буде жити Україна": дивитись відео онлайн

Саша Чемеров та Женя Галич – "Досить": дивитись відео онлайн

Go_A – "Калина": дивитись відео онлайн

МЕРІ – "Герой": дивитись відео онлайн

SKOFKA – "Ой на ой": дивитись відео онлайн

Тьома Паучек – "Україна переможе / Не віддам": дивитись відео онлайн

Світлана Тарабарова – Close the sky: дивитись відео онлайн

Марія Яремчук – "Дорога воїна": слухайте пісню онлайн