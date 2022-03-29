27 березня у Польщі відбувся великий благодійний антивоєнний телемарафон Save Ukraine. Україну підтримало безліч митців і музикантів. Серед них і латвійський гурт BrainStorm.

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BrainStorm заспівали українською

Латвійський гурт BrainStorm представив одну з найвідоміших пісень – Mana Dziesma. Однак її переклали українською та заспівали саме нашою мовою.

Mana Dziesma або "Моя пісня" – одна з найвідоміших наших пісень у рідній Латвії. Тому, щоб підтримати наших друзів у цей важкий час, ми обрали саме її та вирішили заспівати український текст на вже популярну музику,

– сказав фронтмен гурту Ренарс Кауперс.

"Нам дуже хотілося, щоб він однаково глибоко відізвався й у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним натхненням. З моменту, як виникла ідея, до фінального монтажу відео минуло трохи понад два тижні", – додав музикант.

Український текст пісні написав Сергій Седрик Локшин, автор текстів пісень "Свята" та "Плакала" для гурту KAZKA. Зараз поет перебуває на батьківщині, тож зв'язок з Ренарсом Кауперсом тримав онлайн.

Виконання треку записали на відео. У ньому взяли участь хор Riga Gospel та струнний квартет Juno. Як і для BrainStorm, для всіх учасників запису, це був перший досвід створення пісні українською.

Ролик створив латвійський режисер Papa Che, що раніше неодноразово співпрацював з гуртом.

Зауважимо, що оригінальна версія пісні Mana Dziesma давно стала однією з найпопулярніших в Латвії, її можна почути у виконанні найвідоміших хорів, яких у країні дуже багато. Тепер кожен з них може долучитися і до виконання "Моєї пісні" українською. Для цього BrainStorm підготували ноти з українським текстом та завантажили їх на свій офіційний сайт.

BrainStorm – "Моя пісня": дивіться відео

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