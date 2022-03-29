27 березня у Польщі відбувся великий благодійний антивоєнний телемарафон Save Ukraine. Україну підтримало безліч митців і музикантів. Серед них і латвійський гурт BrainStorm.
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BrainStorm заспівали українською
Латвійський гурт BrainStorm представив одну з найвідоміших пісень – Mana Dziesma. Однак її переклали українською та заспівали саме нашою мовою.
Mana Dziesma або "Моя пісня" – одна з найвідоміших наших пісень у рідній Латвії. Тому, щоб підтримати наших друзів у цей важкий час, ми обрали саме її та вирішили заспівати український текст на вже популярну музику,
– сказав фронтмен гурту Ренарс Кауперс.
"Нам дуже хотілося, щоб він однаково глибоко відізвався й у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним натхненням. З моменту, як виникла ідея, до фінального монтажу відео минуло трохи понад два тижні", – додав музикант.
Український текст пісні написав Сергій Седрик Локшин, автор текстів пісень "Свята" та "Плакала" для гурту KAZKA. Зараз поет перебуває на батьківщині, тож зв'язок з Ренарсом Кауперсом тримав онлайн.
Виконання треку записали на відео. У ньому взяли участь хор Riga Gospel та струнний квартет Juno. Як і для BrainStorm, для всіх учасників запису, це був перший досвід створення пісні українською.
Ролик створив латвійський режисер Papa Che, що раніше неодноразово співпрацював з гуртом.
BrainStorm – "Моя пісня": дивіться відео
Що відомо про марафон Save Ukraine — #StopWar
- Благодійний телефон проходив на базі польського телеканалу TVP. Його транслювали понад 20 країн світу: в Естонії, Литві, Чехії, Грузії, Албанії, Чорногорії, Словенії, Латвії, Хорватії, Словаччині, Австрії, Кіпрі, Канаді.
- Ведучими заходу були Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко. На концерті виступили як іноземні знаменитості – Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Bastille, BrainStorm, Beissoul & Einius, Salvador Sobral, так і українські – Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A та багато інших.
- Головною метою марафону став збір коштів на вирішення гуманітарних потреб України, причиною яких стало військове вторгнення Росії та війна розв'язана проти України.