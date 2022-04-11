Британці з Pink Floyd вперше за 28 років перервали мовчання й випустили нову музику. До того ж не аби з ким, а з Андрієм Хливнюком, який захищає Україну у війні з Росією. Так рокери виступили проти "підлого вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни", а світ їх підтримав.
Важливо Pink Floyd випустив пісню з вокалом Андрія Хливнюка "Ой у лузі червона калина"
Дует Pink Floyd з Андрієм Хливнюком на першій сходинці в iTunes
Хіт Hey, Hey, Rise Up з вокалом Андрія Хливнюка очолив чарти сервісу іTunes у 25 країнах світу – від США до Нової Зеландії. "Бумбокс" цьому дуже радий, однак справа не у всесвітній популярності, а в пристойній сумі за прослуховування, яку направлять на гуманітарну допомогу Україні.
Сингл Hey, Hey, Rise Up на першому місці в чартах iTunes. Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло чудово. Величезна подяка Pink Floyd та особисто Девіду Гілмору,
– скромно прокоментував "Бумбокс".
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Канада, Польща, Чехія, Фінляндія, Греція, Італія, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалія, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Словаччина, Південна Африка, Швеція, Швейцарія – сингл "Hey, Hey, Rise Up" на першому місці в чартах iTunes. Враховуючи, що зібрані від релізу гроші йдуть в Україну, здається, все вийшло чудово. Величезна подяка Pink Floyd та особисто Девіду Гілмору.