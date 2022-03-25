Знаменитий британський виконавець Стінг записав нову версію пісні Russians, яку вперше випустив ще у 1985 році. Сьогодні трек знову став як ніколи актуальним.

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Стінг пожертвує кошти українцям

У новій версії пісні окрім Стінга на вокалі та гітарі взяв участь віолончеліст Раміро Белгардт. Продюсером треку став Мартін Кірзенбаум. Музикант опублікував відео, на якому показав виконання композиції у лаконічній атмосфері.

"Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного, незагрозливого сусіда, пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув'язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну", – наголосив Стінг.

Стінг – Russians (Guitar / Cello Version): дивіться відео

Увесь прибуток, який Стінг отримає від перезапуску пісні, він пожертвує на волонтерський центр Help Ukraine Center. Туди відправляють гуманітарну та медичну допомогу для українців.

Як Стінг підтримує Україну